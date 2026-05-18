ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଘୋଷଣା, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ଉପହାର ଦେଲା BCCI
ଏହି ଦଳ ସହ ଟେଷ୍ଟ ସରିଜି ଖେଳିବ ଭାରତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପରେ, ବିସିସିଆଇ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ସିରିଜକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିସିସିଆଇ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏହା ବୁଝାପଡୁଛି ଯେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ।
ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ସିରିଜ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ।
ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍:
କ୍ରିକବଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲଙ୍କା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଲଙ୍କା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ର ଫାଇନାଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୯ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ହେଲେ, ଏହି ସମାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ:
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିସିସିଆଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆଘାତ କରିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତୱା ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ।
ହେଲେ, ଯଦି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଏକ ମାସ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସିଡ୍ୟୁଲ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଛଅ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଧଳା ବଲ୍ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସାମିଲ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ, ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ଗସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସିସିଆଇ ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ।
ଏହି ସିରିଜ୍ ମୂଳତଃ ଗତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପରେ, ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ୟୁଏଇରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।