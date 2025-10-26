ତୃତୀୟ ODIରେ ବାଜି ମାରିଛି ଭାରତ; ଜିତିବା ପଛରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମିଳିଛି ରୋହିତ ଓ କୋହଲିଙ୍କୁ, ତେବେ ଆଗାମୀ ODIରେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ରହିବେ ନା ନାଇଁ…

ଆଗାମୀ ODI ରେ ସାମିଲ ହେବେ କୋହଲି-ରୋହିତ...

By Shantilata Rout
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏବେ ଏବେ ସରିଛି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ଯାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ମ୍ଯାଚ । ତେବେ ଏହା ପରେ ଭାରତ କେଉଁ ଟିମ ସହ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବା ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ।

ପୁଣି ସେପଟେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତ ଓ କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଫର୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏଣୁ ଆଗାମୀ ODI ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ଜିତିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର ବୋଲର ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଉଭୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ୨୩୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର । ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ଯ ରନକୁ ହାସିଲ କରିନେଇଥିଲା ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ରୋହିତ ଓ କୋହଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଦୁହେଁ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଅନ୍ତିମ ମ୍ଯାଚରେ ସାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

ଫଳରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ଶେଷ ମ୍ଯାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଏଣୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯିବ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯିବ।

ସିରିଜ୍‌ର ଶେଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ IST ଦିନ ୧:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମ୍ଯାଚର ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଟସ ପକାଯିବ ।

