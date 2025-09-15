ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ୪୪୦ ଭୋଲ୍ଟ କରେଣ୍ଟ, ବିଜୟ ପରେ ବି NRR ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତଳେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ନଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ପ୍ରଥମେ ୟୁଏଇ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନାକରେ କନ୍ଦେଇଛି ଭାରତ ।
ଦୁବାଇ: ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ସବୁଠାରୁ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ଥିଲା।
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପର-4 ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛି। ତଥାପି, ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟ ସହିବାକୁ ପଡିଛି।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ଗ୍ରୁପ୍-ଏରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଓମାନ ଏବଂ ୟୁଏଇର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଉଭୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ 4 ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ (NRR) ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଭାରତ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ହିଁ UAE ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଭାରତର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ 10.483 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 15.5 ଓଭରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 128 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ 4.793 କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ପରାଜୟ
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଗ୍ରୁପ-ଏର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏହାର ୨ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରାଜୟର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏହାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।
ପାକିସ୍ତାନର NRR ପୂର୍ବରୁ ୪.୬୫୦ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ମାତ୍ର ୧.୬୪୯କୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଓମାନ ଏବଂ UAE ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ପାଇନାହାଁନ୍ତି।
ଆଗରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ-ବିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦଳ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ୪.୭୦୦, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ୨ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ୨.୫୯୫ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ହଂକଂ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ।
ସୁପର-୪
ଗ୍ରୁପ୍-ଏରେ ଭାରତ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ବିଜୟ ଏହାକୁ ସୁପର-୪ର ବହୁତ ନିକଟତର କରିଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ତାକୁ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ସେହି ସମୟରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ୍-ବିରେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଦେଖାଯାଉଛି।