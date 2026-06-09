ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କଲା ଭାରତ ! ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନକୁ ଦେବ ବଡ଼ ଝଟକା
SIPRI ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଅପରେସନାଲ ମୋଡରେ ମୁତୟନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପାଖରେ ମୋଟ ୧୯୦ଟି ପରମାଣୁ ୱାରହେଡ୍ ରହିଛି।
India Nuclear Weapons : ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା SIPRI ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ କମ୍ସେ କମ୍ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ‘ଅପରେସନାଲ’ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧପୋତ, ପଣଡୁବି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମରିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିଛି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ରହିଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ, ତେବେ ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ପାଲଟା ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦାବି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପରମାଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ।
SIPRI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ନିଜର ପରମାଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ କମ୍ସେ କମ୍ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ୱାରହେଡ୍ ମୁତୟନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭାରତ ନିଜର ପରମାଣୁ ୱାରହେଡ୍ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଥା ମିସାଇଲଗୁଡିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତ କିଛି ପରମାଣୁ ୱାରହେଡକୁ ସେଗୁଡିକର ‘ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ୍’ ସହ ଯୋଡି ଦେଇଛି କିମ୍ବା ସେଗୁଡିକୁ ଏପରି ସାମରିକ ଘାଟିରେ ରଖିଛି ଯେଉଁଠାରୁ ସେଗୁଡିକ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ SIPRI ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ‘ଅପରେସନାଲ ମୁତୟନ’ ସ୍ଥିତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବର ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକରେ ଭାରତର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ ‘ଷ୍ଟକପାଇଲ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ଭାରତ ପାଖରେ ୧୯୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପାଖରେ ମୋଟ ୧୯୦ଟି ପରମାଣୁ ୱାରହେଡ୍ (Nuclear Warheads) ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ୱାରହେଡ୍ ମିସାଇଲ୍, ସବମେରିନ୍ (ସାବୁମାରି) କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭଳି ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଅପରେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ବେସରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଅଲଗା ଗୋଦାମରେ ରଖିବାର ଭାରତର ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ଭାରତ ନିଜ ପରମାଣୁ ୱାରହେଡକୁ ଲଞ୍ଚରଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିଥାଏ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମିସାଇଲକୁ କାନିଷ୍ଟରରେ ରଖିବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବଢାଇବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଭାରତ ଏବେ ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରମାଣୁ ୱାରହେଡକୁ ଲଞ୍ଚର ସହିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ ବହନକାରୀ ଦୁଇଟି ସବମେରିନ୍
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ଠାରୁ ଭାରତ ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ ବହନକାରୀ ଦୁଇଟି ସବମେରିନ୍ ‘INS ଅରିଘାତ’ ଏବଂ ‘INS ଅରିଦମନ୍’ କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛି। ଉଭୟ ସବମେରିନ୍ ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ ବହନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଡିଟରେନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ’ (ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗସ୍ତ) ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ପରମାଣୁ ମିସାଇଲରେ ସଜ୍ଜିତ ଏହି ସବମେରିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରଗାମୀ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ, ଯାହାକି ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ସମୟ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ଭାରତର “ନୋ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍” ନୀତିକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ସବମେରିନ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରିବା।
ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ୧୭୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର
SIPRI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ୧୭୦ଟି ପରମାଣୁ ୱାରହେଡ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଅପରେସନାଲ୍ ମୁତୟନରେ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ‘ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଟୁ ଏବଲିଶ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ୱେପନ୍ସ’ (ICAN) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱ ମୋଟ ୧୧୯ ଅବ୍ଜ ଡଲାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି।
କେଉଁ ଦେଶ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ?
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ୬୯.୨ ଅବ୍ଜ ଡଲାର, ଚୀନ୍ ୧୩.୫ ଅବ୍ଜ ଡଲାର, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ (UK) ୧୨.୬ ଅବ୍ଜ ଡଲାର, ଋଷ ୯.୫ ଅବ୍ଜ ଡଲାର, ଫ୍ରାନ୍ସ ୭.୭ ଅବ୍ଜ ଡଲାର, ଭାରତ ୨.୮ ଅବ୍ଜ ଡଲାର, ପାକିସ୍ତାନ ୧.୫ ଅବ୍ଜ ଡଲାର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ୧.୨ ଅବ୍ଜ ଡଲାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନିଜର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୬୫୬ ନିୟୁତ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି।