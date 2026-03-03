Oil Crisis: ବିଶ୍ବରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ…ସେପଟେ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ‘ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ’; ତରନ୍ତ ନେବ ଏହି 3 ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

ବିଶ୍ବରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ‘ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ’

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଏହି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହା ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଛି। ୟୁରୋପରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ତରଫରୁ ବୟାନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସେତେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଯୋଗାଣ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି, ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର ଶିଳ୍ପ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ସରକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ସହିତ ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସପ୍ତାହ ଧରି ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ରହେ, ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଭଳି ଚାହିଦା-ପରିଚାଳନା ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମେତ ଅନେକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅପ୍ସନ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି।

ସୋମବାର ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ଼ ଦର ପ୍ରାୟ 10% ବଢ଼ି 80 ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ୟୁରୋପିୟ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 40% ରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବର ରାସ୍ ଟାନୁରା ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ କାତାରର ଏଲଏନଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମେତ ଶକ୍ତି ସୁବିଧା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

LPG ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ

ଭାରତ ଏହାର ପେଟ୍ରୋଲର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ, ଡିଜେଲର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଏବଂ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ ଇନ୍ଧନ (ATF) ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ଅଧା ରପ୍ତାନି କରେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରିଫାଇନର୍ସମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ATFକୁ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଷ୍ଟ୍ରିମକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିପାରିବେ। ଭାରତ ତାଙ୍କ LPG ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଆମଦାନି କରେ, ଯାହାର 85-90% ଖାଡ଼ି ଦେଶରୁ ଆସେ। ଯଦି ସଂଘର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।

କେତେ ଦିନର ଷ୍ଟକ୍?

ଭାରତର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାୟ ୧୭-୧୮ ଦିନର ବ୍ୟବହାର, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପରି ବିଶୋଧିତ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରାୟ ୨୦-୨୧ ଦିନ ଏବଂ ଏଲ୍ଏନଜି ପ୍ରାୟ ୧୦-୧୨ ଦିନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ହୋର୍ମୁଜ୍ ମାର୍ଗରେ ନୂଆ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେଲେ, ଏହି ଷ୍ଟକ୍ ଶୀଘ୍ର କମିଯିବ।

ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପସାଗରୀୟ ଯୋଗାଣର କ୍ଷତି ପୂରଣ ପାଇଁ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ରୁଷୀୟ ତୈଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଏବେ ବି ଭାସମାନ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ସପ୍ଲାଏ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ୱାଶିଂଟନର ମତ ନରମ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ବିଶୋଧକ ବା ରିଫାଇନରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୁଷୀୟ ତେଲ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।

