ଟିକେଟ୍ ନୁହେଁ, ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖେଇଲେ ମିଳିବ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ, ବିମାନ ବନ୍ଦରଠୁ ବି ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତର କେଉଁଠି ଏହି ସ୍ଥାନ

By Jyotirmayee Das

Attari Railway Station: ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଭିସା ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ବିନା ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିଲା। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ସୁରକ୍ଷା ଯେକୌଣସି ବିମାନବନ୍ଦର ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି କଡ଼ା ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।

ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ: ଆମେ ଯେଉଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଅଟାରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଯାହା ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। “ସମଝୌତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ” ନାମକ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଏଠାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା ।

ବିମାନବନ୍ଦର ଅପେକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି: “ସମଝୌତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ” ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରେଳ ମାର୍ଗ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଜିଲ୍ଲାର ଅଟାରୀ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯେକୌଣସି ବିମାନବନ୍ଦର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷାର ଅନେକ ସ୍ତର ଥିଲା।

କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମଝୌତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ସମଝୌତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟ୍ରେନ ଥିଲା । ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ଏହି ଟ୍ରେନ । ଏହା ସିମଲା ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ୨୨ ଜୁଲାଇ ୧୯୭୬ ରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଭାରତର ଅଟାରୀ ଷ୍ଟେସନରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ଚୁକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲା: ଭାରତର ଅଟାରୀ ଷ୍ଟେସନରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୯ରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା ୩୭୦ ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ବିଚଳିତ ପାକିସ୍ତାନ ୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୯ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା।

ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ରାଜଧାନୀଠାରୁ ଅଧିକ: “ସମଝୌତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ” ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପରି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ କେବେବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଟ୍ରେନ ଯେପରି ବିଳମ୍ବ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥିଲା। କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଛି ଟ୍ରେନ କୋଚ୍‌: ୨୦୧୯ ମସିହାରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ହଠାତ୍ ଏହି ଟ୍ରେନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ୧୧ ଜଣ ଭାରତୀୟ କୋଚ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି, ଭାରତର ଅଟାରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ୧୬ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ କୋଚ୍ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

