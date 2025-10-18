ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଏହି ଖେଳାଳି ହେଲେ ସାମିଲ୍, ରାତି ପାହିଲେ ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ODI ମ୍ୟାଚ୍

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟରେ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ। ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚ କରାଯିବ। କିଙ୍ଗ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

By Jyotirmayee
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ମିଚେଲ ମାର୍ଶଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଐତିହାସିକ ପର୍ଥ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ଖେଳିବେ। ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ ୯:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ କିପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ ତାହା ଏଠାରେ ଅଛି।

ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ

ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ନୂତନ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟରେ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ। ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚ କରାଯିବ। କିଙ୍ଗ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

 ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ 

ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଏବଂ ୱିକେଟକିପର କେଏଲ ରାହୁଲ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ। ତେଣୁ, ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରି ସମାନ ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ସ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପରି ଭୂମିକା ରହିପାରେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ସପ୍ତମ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଅକ୍ଷରଙ୍କ ଦାବି ଅଧିକ ଦୃଢ଼।

ବୋଲିଂରେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିନର ହେବେ। କୁଲଦୀପ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଦୁଇ ସ୍ପିନର ହେବେ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ODI ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ।

