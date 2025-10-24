ସିଡନି ODI ଖେଳିବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଖେଳାଳି, ବଡ ଦାବି କଲେ ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍

ସିଡନି ODI ଖେଳିବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଖେଳାଳି

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ପାର୍ଥିବ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।

ଖେଲିବେ କୁଲଦୀପ: ପାର୍ଥିବ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, “ତୃତୀୟ ODI ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଅବା ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ସେମାନଙ୍କର ଟପ୍ ପ୍ଲେୟାର ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ସମର୍ଥନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟମ ଓଭରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ଯାହା ଭାରତ ହରାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଖେଳର ଏକ ଅଂଶ। ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜିତିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଂଯୋଜନ ଖୋଜିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।”

2-0ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି: ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ସିଡନୀ ଯିବା ସମୟରେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଟସ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଟସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବଲ୍ ବହୁତ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଯେପରି ପର୍ଥରେ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2-0 ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଭାରତ ଏଠାରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛି, ବିଶେଷକରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟକୁ ବିଚାର କରି।”

ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କୁଲଦୀପ: ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପର୍ଥ ଦିନିକିଆରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଡାମ ଜାମ୍ପାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। ଜାମ୍ପା ଚାରୋଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଭାରତ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୧୧୩ ଦିନିକିଆରେ ୧୮୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

 

