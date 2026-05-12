ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଜନତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା! ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷର ଦାମ ବଢ଼ିବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଶରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହା ୩.୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ, ଏପ୍ରିଲରେ ଏହା ୩.୪୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି: କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଫୁଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ୩.୮୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏପ୍ରିଲରେ ୪.୨୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଥାଳିରେ ଡାଲି, ପନିପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ପନିପରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲରେ ଟମାଟୋ ଦର ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୩୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି, ଏକମାତ୍ର ସାନ୍ତ୍ୱନା ହେଉଛି ଯେ ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଏବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବିଧ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ୧୭.୫ ପ୍ରତିଶତ। ସେହିପରି ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ୧୪୪ ପ୍ରତିଶତ ଉପରେ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁନା, ହୀରା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଏହି ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବା ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ସହଜ ନୁହେଁ।
ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗାଁରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ: ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ୩.୭୪ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୩.୧୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ବହନ କରୁଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ପ୍ରାୟ ୪ ପ୍ରତିଶତ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ହାର ଏହାଠାରୁ କମ୍, ଏହା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। RBI ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ ମୌସୁମୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।