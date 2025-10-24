ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ନାହାଁନ୍ତି ଜଣେ ବି ଗରିବ, ଛୁଆ ଠାରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଧନୀ…
ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ନାହାଁନ୍ତି ଜଣେ ବି ଗରିବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଧନୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗରିବ ଦେଶଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଯଦିଓ ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ତଥାପି ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶ ଏସିଆର ଧନୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ ।
ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବି ଗରିବ ଲୋକ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ଧନୀ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୁକ୍ତ କେରଳ: କେରଳ ଏକ ଏପରି ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜଣେ ବି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। କେରଳ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଗରିବ ମୁକ୍ତ । କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କେରଳକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବେ।
କେରଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମବି ରାଜେଶ ଏବଂ ଭି ଶିବକ୍କୁଟ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ୬୪,୦୦୬ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ୫୯,୭୨୭ ପରିବାର ଏବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଫଳତା ଅନେକ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର ଫଳାଫଳ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା: ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣରେ କେରଳର ସଫଳତା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କେରଳକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ୧୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଏହା ସହିତ, କେରଳର ୨୧,୨୬୩ ଜଣଙ୍କୁ ମାଲିକାନା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୧୮,୪୩୮ ପରିବାରକୁ ରାସନ କିଟ୍ ଏବଂ ୨,୨୧୦ ପରିବାରକୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୯,୪୨୭ ପରିବାରର ୮୫,୭୨୧ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଔଷଧ ମିଳିଛି। ୪,୩୯୪ ପରିବାରକୁ ଜୀବିକା ସହାୟତା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଲାଇଫ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୩,୪୬୭ ପରିବାରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୨୭୯୧ ଜଣଙ୍କୁ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ୪୬୮୯ ପରିବାରକୁ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।
କେରଳର ନିଜସ୍ଵ ପରିଚୟ: ନୀତି ଆୟୋଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ କେରଳର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର ମାତ୍ର ୦.୭ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିଥିଲେ । କେରଳର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଫଳତା କେରଳକୁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି।