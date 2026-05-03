ହର୍ମୁଜର ‘ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ’ରୁ ବାହାରିଲା ଭାରତର ‘ସର୍ବ ଶକ୍ତି’, ଇରାନର ନାକାବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ୪୫ ହଜାର ଟନ LPG ନେଇ ରୱାନା
ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ନାକାବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ସର୍ବ ଶକ୍ତି’ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବିରଳ ଯାତ୍ରା
ମାର୍ଶଲ ଆଇଲାଣ୍ଡର ପତାକା ଥିବା ‘ସର୍ବ ଶକ୍ତି’ ଜାହାଜ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୪୫,୦୦୦ ଟନ ଏଲପିଜି ବୋଝେଇ ହୋଇଛି, ତାହା ଶନିବାର ଦିନ ଇରାନର ଲାରକ ଏବଂ କ୍ୟୁଶମ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ନିକଟ ଦେଇ ଓମାନ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଜାହାଜରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣାଯାଉଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ କ୍ରେତା, ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଯାତାୟାତ
ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ସିପିଂ ଦଲିଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଗୋର କ୍ରେତା ହେଉଛି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ‘ସର୍ବ ଶକ୍ତି’ର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନାକାବନ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଭାରତ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଟ୍ୟାଙ୍କରର ଏହା ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଜିକୃତ ପାରଗମନ। ଏହି ନାକାବନ୍ଦୀ ପରେ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଜାହାଜ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଶୂନ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସହ ଲଢୁଛି ଭାରତ, ଏଲପିଜିର ପ୍ରବଳ ଅଭାବ
ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକ ଭାବେ ଭାରତ ଏହି ସମୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରୁ (Middle East) ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କ, ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଏବଂ ସୀମିତ ଯୋଗାଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏଲପିଜି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅନଲୋଡିଂ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଥିସହ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ତେଜିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ
ଏପ୍ରିଲର ଏକ ସପ୍ତାହନ୍ତରେ ସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା କଥା କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ତା’ର ସେନା ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଜାହାଜକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ‘ଦେଶ ଗରିମା’ ନାମକ ଏକ ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ନିଜର ଟ୍ରାନ୍ସପୋଣ୍ଡର ବନ୍ଦ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ହର୍ମୁଜରେ ଏବେ ବି ଠପ ଟ୍ରାଫିକ, ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ
ସେବେଠାରୁ ହର୍ମୁଜରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ, ତେହେରାନ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଠଟି ଏଲପିଜି ଜାହାଜକୁ ଏହି ପଥ ଦେଇ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ଭାରତ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନକୁ ୬୦% ବୃଦ୍ଧି କରି ୫୪,୦୦୦ ଟନ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ବେଳେ, ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇ ୮୦,୦୦ SET ଟନ୍ରେ ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜାହାଜର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଆହ୍ୱାନ
‘ସର୍ବ ଶକ୍ତି’ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦୁବାଇ ନିକଟରେ ‘ଜାହାଜରୁ ଜାହାଜ’ (ship-to-ship) ହସ୍ତାନ୍ତର ଜରିଆରେ କାର୍ଗୋ ପାଇଥିଲା, ଯଦିଓ କାର୍ଗୋର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ୧୦ ରୁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାରଣରୁ ଜାହାଜର ଅବସ୍ଥିତି ଭୁଲ ଦେଖାଇପାରେ। ଅନେକ ଜାହାଜ ନିଜର ଅବସ୍ଥିତି ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଣ୍ଡର ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଜାହାଜର ପରିଚାଳନା ଦୁବାଇ ସ୍ଥିତ ‘ଫୋରସାଇଟ ଗ୍ରୁପ ସର୍ଭିସେସ ଲିମିଟେଡ’ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହାର ମାଲିକ ‘ଝେ ୟିନ ଶାନ ଝୋଉ ନମ୍ବର ୪ ତିଆନଜିନ୍’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ସମାନ ଠିକଣା ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହିଁ।