ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏମିତି ଜୀବନ ହରାଇଲେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି, କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ, ଶୋକରେ…

ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏମିତି ଜୀବନ ହରାଇଲେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି, କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ, ଶୋକରେ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ ଖେଳୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଅଛି। ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି, କ୍ରିକେଟର୍ କାଞ୍ଚନ କୁମାରୀଙ୍କ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
କାଶ୍ମୀର ସଂଯୋଜକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାଞ୍ଚନ କୁମାରୀ କ୍ରିକେଟର୍ ସହିତ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯୁବ ସେବା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (YSS) ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। YSS ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁରାଧା ଗୁପ୍ତା ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଞ୍ଚନଙ୍କୁ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶରେ କାଞ୍ଚନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି।
Young Female Cricketer Kanchan Kumari Dies in Tragic Accident; YSS Directorate Mourns.
The sudden loss of Kumari has left a significant void in the sporting fraternity of the Union Territory.@manojsinha_ @OmarAbdullah @satishsharmajnk @anuradhagupta_
— Directorate Of Youth Services & Sports J&K (@dgyssjk) September 11, 2025
କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ରିକେଟର୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି!
ଅନୁରାଧା ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏପରି ଜଣେ ଆଶାନୀୟ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ମର୍ମାହତ। କାଞ୍ଚନ କୁମାରୀ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଯିଏ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ କ୍ରିକେଟର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ କାଞ୍ଚନ କୁମାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମବେଦନା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।”
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ମହାରାଜା ଯାଦବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂହ PCA ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।