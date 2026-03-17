ବାଜି ମାରିନେଲେ ଇଶାନ! ଅଭିଷେକ ନୁହେଁ, IPL 2026 ରେ SRH ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆସିବେ ନଜର !
ଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL ୨୦୨୬) ର ୧୯ତମ ସଂସ୍କରଣ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL ୨୦୨୬) ର ୧୯ତମ ସଂସ୍କରଣ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସନ୍ ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟି ୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଇଶାନ କିଶାନ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଧିନାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ କେବେ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। କମିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।
ଇଶାନ କିଷାନ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଓପନର ଭାବରେ ଏବଂ ପରେ ନମ୍ବର୩ ରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। IPL ୨୦୨୬ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ନମ୍ବର ୩ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ଓପନର (ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍) ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍।
ଆରସିବି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଖବର: ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଏବଂ ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ ପୁନର୍ବାସନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଉଭୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଖେଳାଳି IPL ସିଜିନ୍ ୧୯ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇପାରନ୍ତି। ହାଜେଲଉଡ୍ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି।