ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା, ଦଳରେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଲିଙ୍କ କମବ୍ୟାକ୍

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୨ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ BCCI ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଉପଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିରିଜ ଖେଳିବ। ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ BCCI ମଙ୍ଗଳବାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୨ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଉପଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଦଳରେ ୨ ଜଣ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଓ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବସ୍‌ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ !…

NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP…

Uttarakhand Govt.

ନିକଟରେ ଦିନିକିଆ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଲମ୍ବା କଦର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଗୁରନୁର ବରାରଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା।

ସାରାଂଶ ଜୈନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ସାରାଂଶ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ସେ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କରିବା ସହ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।

BCCI ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (COE)ରୁ ଫିଟନେସ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ସେହିପରି, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:

ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଉପଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟକିପର), ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମାନବ ସୁଥାର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା, ଗୁରନୁର ବରାର, ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ, ସାରାଂଶ ଜୈନ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା (ଫିଟନେସ୍ କ୍ଲିୟାରେନ୍ସକୁ ଅପେକ୍ଷା), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (ଫିଟନେସ୍ କ୍ଲିୟାରେନ୍ସକୁ ଅପେକ୍ଷା)।

ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:

ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ, ଗଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଗଲ୍

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ: ୨୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ, ସିନ୍ହାଲିଜ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କଲମ୍ବୋ

You might also like More from author
More Stories

ବସ୍‌ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ !…

NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP…

ରସିକିଆ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ବୁଢ଼ା, ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ୨…

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ…

1 of 9,836