ଭାରତର ଦୁଇଟି ଦଳର ହେବ ଘୋଷଣା, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଚୟନରେ ଏହି କାରଣ ସାଜିଛି ବାଧକ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା...
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଇପିଏଲ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ଗୌହାଟୀରେ ଉଭୟ ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କେତେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏପରି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୟନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍; ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଖରାପ ଖବର ଅଛି।
୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଖବର:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ନାଁ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରେ ଖେଳିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସିରାଜ ୨୦୨୬ IPLରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସର୍ବାଧିକ ଡଟ୍ ବଲ୍ ଦେଇଥିବା ବୋଲର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି।
ଶାମି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ IPLରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ସେ ଏବେ ODI ଦଳକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିପରୀତରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ODI ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଆକିବ୍ ନବିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ:
ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ୬୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକିବ ନବିଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଚୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି: ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ହେବ?
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କ’ଣ ODI ସିରିଜ୍ ହରାଇବେ:
ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅନେକ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ୫୦ ଓଭର ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଫିଟ୍ କି?
ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଫିଟ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି IPL ସିଜିନରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇଛନ୍ତି। ଫିଟ୍ ଘୋଷିତ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ।