ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି ରେକର୍ଡ; କେବଳ ଭାରତ ଏହି ରେକର୍ଡ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି…
ଭାରତ ପାଇଁ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ କପିଲ ଦେବ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ କ୍ରିକେଟରେ ଏମିତି ଏଖ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି ଯାହା ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାହିଁଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତର ଏହି ରେକର୍ଡକୁ କାଟିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରଲିଆ କୌଣସି ଦଳ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।
କେବଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଚାହିଁଲେ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପାରିବ । ତେବେ କଣ ସେହି ରେକର୍ଡ ?
୬୦ ଓଭର, ୫୦ ଓଭର ଓ ୨୦ ଓଭର ବିଶ୍ୱକପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ । ୧୯୮୩ରେ ୬୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ କପିଲ ଦେବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ।
ସେହିପରି ୨୦୦୭ରେ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ । ଏହାସହ ୨୦୧୧ ମଧ୍ୟ ୫୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କପ ହାତେଇଥିଲା ।
୧୯୭୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ୬୦ ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସମାନ ଭାବେ ୩ ଥର ବିଶ୍ୱକପ ୬୦ ଓଭର ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ୧୯୭୯ ଓ ୧୯୮୩ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଖେଳାଯାଇଥିଲା ।
ଆଉ ଭାରତ ଅନ୍ତିମ ୬୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ୧୯୭୫ ବିଶ୍ୱକପରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, ୧୯୭୯ରେ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପୁଣି ଥରେ କପ ହାତେଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଥାତ ୧୯୮୩ରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ।
ଖେଳର ନିୟମ ବଦଳାଇ ପରେ ୬୦ ଓଭର ବଦଳରେ ୫୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ନାଇଁ ଏଣୁ ଭାରତର ଏହି ରେକର୍ଡ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ ।