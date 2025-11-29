ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ ବିଳମ୍ବ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ, A32ରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, କେତେବେଳେ ବି ଘଟିପାରେ ଅଘଟଣ

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାତିଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏୟାରବସ୍ A320 ପ୍ୟାମିଲି ବିମାନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶରେ ୨୦୦ ରୁ ୨୫୦ ବିମାନକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ସମୟସୂଚୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

ବିପଦ କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା: ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ ନିର୍ମାତା ଏୟାରବସ୍ ସମସ୍ତ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣାରେ A320 ବିମାନ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଅକମାଣ୍ଡେଡ୍ ପିଚ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଏଲିଭେଟର ଏଲେରନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର (ELAC) ରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ।

ଏୟାରବସ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାନଯାଏ ତେବେ ଏହା ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର। EU ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (EASA) ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ବିମାନରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସେବାଯୋଗ୍ୟ ELAC ସଂସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।

ଅଧାରୁ ଅଧିକ A320 ପ୍ରଭାବିତ: ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୫୬୦ଟି A320 ପାରିବାରିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରେ । ଯାହାର ପ୍ରାୟ ଅଧା ବିମାନ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିମାନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।

କ’ଣ କହିଲା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ: ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏୟାରବସ୍ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଫଳରେ କିଛି ଉଡ଼ାଣରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାତିଲ ହୋଇପାରେ।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ୩୧ଟି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ A320 ବିମାନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସଫ୍ଟୱେର୍ / ହାର୍ଡୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ସମୟସାରଣୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

 

