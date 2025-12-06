Indigo Crisis: 18 ହଜାର ଟପିବନି ବିମାନ ଭଡ଼ା, ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା କେନ୍ଦ୍ର

ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ସଂକଟର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବି ଲଗାମ କସିଛନ୍ତି ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାର୍ଗ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଭଡ଼ା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ରେଗୁଲେଟରୀ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ସରକାର ଏୟାରଲାଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ନଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଓ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ଏବଂ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ଇକୋନୋମି କ୍ଲାସ ବିମାନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଭଡ଼ା ସୀମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଡ଼ା ଆଦାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ସରକାର ଘରୋଇ ବିମାନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ଏକ ସୀମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି

ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିମାନ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ଘରୋଇ ବିମାନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଭଡ଼ା ସୀମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 ରୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ:

ଦୂରତା (କିଲୋମିଟର) ସର୍ବାଧିକ ଭଡ଼ା

0–500 କିମି 7,500 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା

500–1000 କିମି 12,000 ଟଙ୍କା

1000–1500 କିମି 15,000 ଟଙ୍କା

1500 କିମିରୁ ଅଧିକ 18,000 ଟଙ୍କା

ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭଡ଼ା ସୀମାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫିସ (UDF), ପାସେଞ୍ଜର ସର୍ଭିସ ଫିସ (PSF) ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ନିୟମ ବିଜନେସ କ୍ଲାସ ଏବଂ UDAN ସ୍କିମ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ବିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।

ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି

ଇଣ୍ଡିଗୋ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 15, 2025 ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ବାତିଲ୍ ଚାର୍ଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ରିଫଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୂଳ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ଫେରିଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍ ଜାରି

ଯଦିଓ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି, ସାରା ଦେଶରେ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର 1,000 ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିନ 550 ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଭଳି ଅନ୍ୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ୟା ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନଅ ଏବଂ 19 ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ

ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଏବଂ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ବାଧା ପ୍ରାୟତଃ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିମାନ ପରିଚାଳନା, ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀର ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।

