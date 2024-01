ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରୁଛି କୀଟ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ପାଇଲା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରୋଇ ବିମାନ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ କୀଟପତଙ୍ଗର ପଡିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ FSSAI ରୁ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ANI ସମ୍ବାଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ବିମାନ ନମ୍ବର 6E 6107 ରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ FSSAI ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ମିଳିଛି। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଜବାବ ଦେବୁ।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଡାଏଟିସିଆନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ଏହି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ଏକ ସାଣ୍ଡୱିଚରେ ସେ ପୋକ ପାଇଥିଲେ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E 6107 ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଲାଇଭମିଣ୍ଟ ସମ୍ବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଖୁସବୁ ଗୁପ୍ତା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଉଡ଼ାଣରେ ସାଣ୍ଡୱିଚରେ କୀଟପତଙ୍ଗର ଏକ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ମହିଳାମାନେ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।

IndiGo is in receipt of a show cause notice from FSSAI with regard to a food item served on flight 6E 6107 from Delhi to Mumbai. We will be responding to the notice, as per protocol: IndiGo pic.twitter.com/Gb1mhXiGej

