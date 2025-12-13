୯୦୦ କୋଟିରେ ମାଟି କାମୁଡିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ, ପହଞ୍ଚିଲା ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ଵାରରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ
Indigo Crisis: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥର କାରଣ ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ନୂତନ ରୁଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ବିବାଦ। ଇଣ୍ଡିଗୋର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଟରଗ୍ଲୋବ ଆଭିଏସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଅଂଶ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ସମାନ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ଦୁଇଥର ଟିକସ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା କେବଳ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ମଧ୍ୟ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଆମଦାନୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, କଷ୍ଟମ୍ସ ବିଭାଗ ଏହି ଆମଦାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରି ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା।
ଦୁଇଗୁଣ କର ଅଭିଯୋଗ: ଇଣ୍ଡିଗୋ କୋର୍ଟକୁ କହିଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଆମଦାନୀ କରିବା ସମୟରେ ମୌଳିକ କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇସାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେହେତୁ ବିଦେଶ ମରାମତି ଏକ ସେବା ଗଠନ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଧୀନରେ GST ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଗୁଣ କର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା।
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ସୁପାରିଶ: ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଭି. ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁମାରନ୍ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ଆଦାୟକୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମରାମତି ପରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ପୁନଃ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରିଫଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀକୁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡିଲା।
ବିଚାରପତି ଓଲଟିଗଲେ: ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବିଚାରପତି ଶୈଳ ଜୈନ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଜଣେ ପାଇଲଟ୍, ତେଣୁ ସେ ଏହି ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମାମଲାଟି ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ପଠାଯିବ।