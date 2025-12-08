ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଚାଲିଲାନି ବିମାନ, ୮୨୭ କୋଟି ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା କମ୍ପାନୀ…
ଲୋକଙ୍କୁ ୮୨୭ କୋଟି ଫେରାଇଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ୮୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୨୧ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୭ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୯,୫୫,୫୯୧ ଟି ଟିକେଟ ବାତିଲ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
କେବଳ ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୭ ମଧ୍ୟରେ ୫୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାୟ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ କ୍ଯାନସେଲ କରି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ଇଣ୍ଡିଗୋ, ବ୍ୟାପକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିବା ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛି।
ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ବିମାନ ଉପରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏକାଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଛି ଏହି କମ୍ପାନୀ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହାରି ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କମ୍ପାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ୮୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରାଇଛି। ୯,୦୦୦ ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୪,୫୦୦ ବ୍ୟାଗ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୩୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାକି ବ୍ୟାଗ ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଇଣ୍ଡିଗୋର ପ୍ରତିଦିନ ୨୨୦୦ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥାଏ। ଯାହା ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ହଠାତ ଏହି କମ୍ପାନୀର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଠପ ହୋଇଯିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିଛି।
ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ଯାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ଇଣ୍ଟରଗ୍ଲୋବ ଆଭିଏସନ୍ ର ବୋର୍ଡ ଏକ ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନା ଗୋଷ୍ଠୀ (CMG) ଗଠନ କରିଛି, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ ଡକାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।
ଇଣ୍ଡିଗୋ ସମସ୍ଯା କଣ:
ନୂତନ ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରୋଷ୍ଟର ଯୋଜନାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସାରା ଭାରତରେ ହଜାର ହଜାର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ଭୋପାଳ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିଲେ।
ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏହି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଉଡ଼ାଣ ବାଧା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଡ଼ାଣ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ସୀମା (FDTL) ନିୟମାବଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଭୁଲ ବିଚାର ଏବଂ ଯୋଜନା ଫାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି।
ଇଣ୍ଡିଗୋ ୨୦୦୬ ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାକେଶ ଗଙ୍ଗୱାଲ ଏବଂ ରାହୁଲ ଭାଟିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନର ଏକ ନୌବାହିନୀ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ Airbus A320, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ୯୦ ରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ଏବଂ ୪୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରାୟ ୩,୮୦,୦୦୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ।