ମେଷ ଓ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଚାକିରି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
Horoscope Today : ରବିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ? ଜାଣନ୍ତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚଳନର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୧୩ ପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ‘ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ’ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ସମୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି: ସକାଳ ୧୦:୧୫ ରୁ ୧୨:୧୫ (ଲାଭ-ଅମୃତ ଚୌଘଡ଼ିଆ) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୦୨:୦୦ ରୁ ୦୩:୦୦ (ଶୁଭ ଚୌଘଡ଼ିଆ)। ତେବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୦୪:୩୦ ରୁ ୦୬:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳ ରହିବ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଭବିଷ୍ୟଫଳ:
ମେଷ ରାଶି
ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଖୁସିର ସୁଅ ଆଣିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରକୁ କୌଣସି ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ସମ୍ଭବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନାଲି | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୯
ବୃଷ ରାଶି
ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ମିଳିପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୨
ମିଥୁନ ରାଶି
ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ। ପରିବାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ମନ ଟିକେ ହାଲୁକା ହେବ। ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୫
କର୍କଟ ରାଶି
କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଖଦ ରହିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାନ-ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କ୍ଷୀର ପରି ଧଳା | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୭
ସିଂହ ରାଶି
ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ନୂଆ ଚାକିରିର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ ଏବଂ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସୁନେଲି | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧
କନ୍ୟା ରାଶି
କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ଦିନଟି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରହିବ। ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ୍ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡିତ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଲି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୂରା ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ କଳହ ହୋଇପାରେ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ନିଜର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗାଢ଼ ସବୁଜ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୬
ତୁଳା ରାଶି
ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ଦିନଟି ଲାଭ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ରହିବ। ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହାଲୁକା ନୀଳ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୮
ବିଛା ରାଶି
ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ଦିନଟି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃଥା ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମାରୁନ୍ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୩
ଧନୁ ରାଶି
ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳିବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ସୁଖଦ ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ଦିନଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୪
ମକର ରାଶି
ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ିରେ ଭରି ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସାଥ୍ ମିଳିବ।ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ଭବ। କୌଣସି ବିବାଦରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କଳା | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧୦
କୁମ୍ଭ ରାଶି
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ଦିନଟି ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ସଫଳତାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୁଣି ଗତିଶୀଳ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧୧
ମୀନ ରାଶି
ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ଦିନଟି ଟିକେ ସାବଧାନତାର ସହ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାବିଥିବା କାମ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି କାମ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କେଶରୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧୨