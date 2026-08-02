ଜୀବନ ବିକଳରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁଲେ ଯାତ୍ରୀ; ୫ ମୃତ, ୪୧ ନିଖୋଜ
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଜାହାଜରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମାଦୁରା ଦ୍ୱୀପ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରାୟ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଚାଳକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ଆସୁଥିବା ଜାହାଜରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୪୧ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଜାହାଜରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଁ ସେହି ଜଳ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜାହାଜରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରୁଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି।
ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଏଏଫ୍ପିର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏକ ଜାହାଜ ୨୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ରବିବାର ସକାଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଜାଭା ଦ୍ୱୀପର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ହଠାତ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏହି ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ମୃତହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ।
କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସୂଚନା: ଜାତୀୟ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ସଂସ୍ଥା ବାସାର୍ନାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହାଜଟି ପୂର୍ବ ଜାଭାର ସୁରାବାୟାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଲାୱେସିର ମାକାସାର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଜାହାଜର କ୍ୟାପଟେନ୍ ଏନେଇ ସୁରାବାୟା ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ୟ୍ୟାଳୟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ସେହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଜାକାର୍ତ୍ତା ଗ୍ଲୋବର ଖବର ଅନୁସାରେ, ଟିବି ହସନୁର-୨୬, ବ୍ରିଟିଶ ମେଣ୍ଟର ଓ କେଏମପି ମୁତିଆରା ସେଣ୍ଟୋସା-୨ ଜାହାଜ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ୪ଟି ଜାହାଜ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସାର-୨୪୯ ପରମାଦି ଉଦ୍ଧାର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୬ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିପାରେ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ: ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଜ୍ରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ମାଦୁରା ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ଯାହା ଜାଭା ଦ୍ୱୀପର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ।