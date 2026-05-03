ବାହାର ଦୁନିଆ ସାତ ସପନ: ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି!

କୋରୋୱାଇ ଜନଜାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରଭକ୍ଷଣର ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅନେକ ପର‌୍ୟ୍ୟଟକ ନିଜ କାହାଣୀରେ ଏପରି ଲେଖୁଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ: ମାଛ କିମ୍ବା ମାଂସ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ! ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଖିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତ। ଏପରି ଏକ ଜନଜାତିର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ।

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପାପୁଆ ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କୋରୋୱାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାର ଲୋକ। ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ମଣିଷ ଖିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାର ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକାର କରନ୍ତି। ଏକତ୍ର ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିଥାଆନ୍ତି। ମେଳି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି।

ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମେଳି ହୋଇ ରହୁଥିବା କୋରୋୱାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଣିଷମାନେ କାହିଁକି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କୁହନ୍ତି, ଏହି ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଓ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୁଦାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନରଭକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ, ମତଭେଦ ସମୟରେ ନିଜ ସମୁଦାୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କୋରୋୱାଇ ଜନଜାତିକୁ ନରଭକ୍ଷୀ ବୋଲି ଅପପ୍ରଚାର କରିଥାଇପାରନ୍ତି।

ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ କୋରୋୱାଇ ଜନଜାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରଭକ୍ଷଣର ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅନେକ ପର‌୍ୟ୍ୟଟକ ନିଜ କାହାଣୀରେ ଏପରି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପର‌୍ୟ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

ଆଉ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, କୋରୋୱାଇ ଜନଜାତିରେ ନରଭକ୍ଷଣ ପ୍ରଥାର କିଛି ଚିହ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ଜନଜାତିରେ ନରଭକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଆଜି ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ।

