ଅଶ୍ଲୀଳ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଯୁବକ…

ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ଏବଂ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଲମାନ ଅଜିଜ୍ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

By Rojalin Mishra

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା କମେଣ୍ଟ ମାରିବା। ଗିରଫ ହେବା ସହ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋରରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ଏବଂ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ।

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣା ପରେ, ପୋଲିସ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାମ ସଲମାନ ଅଜିଜ୍ ଖାନ।

ଇନ୍ଦୋର ସହରର ଦ୍ୱାରକାପୁରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ଏବଂ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଲମାନ ଅଜିଜ୍ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତେଜାଜୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ପଥର ମୁଣ୍ଡଲାର ବାସିନ୍ଦା।

ପୀଡିତା ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଛି ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସଲମାନ ଅନେକ ଥର ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ।

ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର କର୍ମୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଝିଅଟିର ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ଦ୍ୱାରକାପୁରୀ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଲମାନ ଅଜିଜ୍ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା, ପିଛା କରିବା, ଧମକ ଦେବା ଏବଂ ଏସସି/ଏସଟି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ମାମଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି।

