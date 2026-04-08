ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ନା LPG… କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଗର ବିପଦ କିଏ ବଢ଼ାଉଛି, ରିସର୍ଚ କଲା ଆଲର୍ଟ

ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କିମ୍ୱା LPG ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଲପିଜିର ଅଭାବ ପରେ, ସାରା ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଉପକରଣର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏଲପିଜିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଲପିଜିର ବ୍ୟବହାର ଏହାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା ସହିତ ଆସିଥାଏ।

ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠେ ଯେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ରୋଷେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରେ କି? ଗବେଷଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚୁର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ନା LPG – ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଏଲପିଜି କେତେ କ୍ଷତିକାରକ:

ହାର୍ଭାର୍ଡ ଗବେଷଣା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ LPG କେତେ କ୍ଷତିକାରକ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେରିକାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ଆଜ୍ମା ମାମଲା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଘର ଭିତରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ମା ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।

ଗବେଷକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାରୁ NO2 ନିର୍ଗମନର ବିପଦ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟୟନ। ଗବେଷକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ NO2 ର ସଂସ୍ପର୍ଶ କେବଳ ନୂତନ ଶ୍ୱାସରୋଗ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଆରମ୍ଭକୁ ଟ୍ରିଗର କରେ ନାହିଁ ବରଂ କ୍ରନିକ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍ (COPD), ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅକାଳ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମଧୁମେହର ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଏଥିପାଇଁ ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ:

ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଭାରୀ। ଏହି କାରଣରୁ, ଯଦି LPG ଲିକ୍ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ; ସାଧାରଣ ବାୟୁ ପରି, ଏହା ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। LPG ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ଗ୍ୟାସ୍; ଯଦି ଲିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ ଛୋଟ ସ୍ପାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଯଦିଓ LPGକୁ ଏକ ସଫା ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ (CO₂) ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ଣତାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।

ଏହା ସହିତ ଏହାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ:

ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ଏଲପିଜି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଅନିୟମିତ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। କୋଇଲା କିମ୍ବା କାଠ ତୁଳନାରେ, ଏଲପିଜି କମ୍ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ କରେ ଏବଂ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ପରି, ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୁକ୍ୱେରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ରୋଷେଇ କରିବା ସହଜ।

ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କ’ଣ LPG ଅପେକ୍ଷା ଭଲ:

ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକଟପ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।

ତେଣୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କୁକୱେର୍ ଆବଶ୍ୟକ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁସଙ୍ଗତ କୁକୱେର୍ ସହିତ ଏକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କିଣିବା ଏକ ମହଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶେଷରେ, ବଡ଼ ପରିବାର ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ବ୍ୟବହାରିକ ହୋଇଥାନ୍ତି।

ଏବେ, ଏହାର ଲାଭ ଦେଖିବା। ଏହାକୁ LPG ଅପେକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରଣର ବିପଦକୁ ଦୂର କରେ।

ରୋଷେଇ ଦ୍ରୁତ ହୁଏ; ସିଷ୍ଟମର ଡିଜାଇନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧେ। ଏହା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। କୁକଟପ୍ ପ୍ଲେଟର ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଯୋଗୁଁ ସଫା କରିବା ସହଜ।

ଏହା ତୁରନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ତାପ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ିବାର ବିପଦକୁ କମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

