ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ବିବାଦ: ଭାରତର ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ, ଖୁଲାମଖୁଲା ଦେଲା ଧମକ
ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ବିବାଦ: ଭାରତର ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ
Indus Water Treaty: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ ଗତବର୍ଷଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିବାଦଘେରରେ ରହିଛି । ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଏବଂ ଚିନାବ ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତା ଏବଂ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ମାମଲାରେ ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅହମର ବିଲାଲ ସୂଫୀ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନରେ କିଛି ଏଭଳି ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିନଥାଏ ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧ ଭଳି କିଛି ବଡ଼ ଗଠନମୂଳକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବରକାଗଜ ‘ଡନ୍’ରେ ଲିଖିତ ନିଜ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅହମର ବିଲାଲ ସୂଫୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନାବ ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ । ଭାରତ ଚିନାବ ନଦୀର ଉପର ଭାଗରେ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକଲ ଡୁଲ, କିରୁ, କ୍ୱାର୍, ରାତଲେ ଏବଂ ସୱାଲକୋଟ୍ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଜଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରେ ପାକିସ୍ତାନ
ସୂଫୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଜଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ । ଏହି ବିଷୟଟି ୧୯୪୯ ଜେନେଭା କନଭେନସନର ଆଡିସନାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ-୧ ର ଆର୍ଟିକିଲ ୫୬ ଅଧୀନରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବନ୍ଧ ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି, ତେଣିକି ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ପାଣି ଅଟକାଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶର କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସେହି ଆଧାରରେ ଉକ୍ତ ନିର୍ମାଣକୁ ରୋକିବାର କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।
ଭାରତର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଆର୍ ପାଟିଲଙ୍କ ବୟାନ
ଅହମର ସୂଫୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହା କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମତଃ, ଭାରତର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଆର୍ ପାଟିଲଙ୍କ ବୟାନ ଯେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଣିର ବୁନ୍ଦାଏ ହେଲେ ବି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯିବା ଯେ ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ।
ପାକିସ୍ତାନ ମନେକରୁଛି ଯେ ପାଣି ଅଟକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତା’ ସାମ୍ନାରେ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ତେଣୁ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଏଭଳି କୌଣସି ନିର୍ମାଣକୁ ରୋକିବା ବା ସେଥିରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଧରାଯିବ ।
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ସୂଫୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏହି ବନ୍ଧକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ୁଛି । ଯଦି ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଆପତ୍ତି କରିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରେ ଭାରତ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଥିବା ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି ।
ତାଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଥିବା ବନ୍ଧକୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିନଥାଏ କାରଣ ତାହା ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବିପଦ ନଥାଏ । ତେଣୁ ନିର୍ମାଣ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଥିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ଏହି କଥା ପାକିସ୍ତାନର ରଣନୀତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ।