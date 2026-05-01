ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ୧୯ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସହ ଅଚାନକ୍ ବଢ଼ିଗଲା ୫ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍, ଏବେ ଦର..

ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ୧୯ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସହ ଅଚାନକ୍ ବଢ଼ିଗଲା ୫ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍

By Jyotirmayee Das

LPG Price: ମେ ମାସର ଆରମ୍ଭ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଆଣିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାପରେଏବେ ‘ଛୋଟୁ’ ଅର୍ଥାତ୍ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ବଜେଟକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଇଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ୨୬୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏହି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଦର ସିଧାସଳଖ ଦୈନିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଏବଂ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଅବାଧ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୪୯ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୮୧୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ହଠାତ୍ ୨୬୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା । ଆଜି ସକାଳେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯୯୩ ଟଙ୍କା  ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୩୦୭୧.୫୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୭୮.୫୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା।

ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଭାରୀ ବୋଝ

୫ କିଲୋଗ୍ରାମର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗାଁ ଏବଂ ଘର ଛାଡି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ସହରରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।

ଇରାନ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ

ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ବିଶ୍ୱ ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିଫଳ ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ସୁରଟ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗର ହବ୍ ରୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ, ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରିଛି।

