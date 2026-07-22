ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିନ୍ତା; ଆହତ ହେଲେଣି ୬ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି, BCCI ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିନ୍ତା; ଆହତ ହେଲେଣି ୬ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଟିକିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ୨ ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଦଳର ୬ ଜଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ବିସିସିଆଇ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ୬ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଆହତ ହେବା ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତର ୬ ଖେଳାଳି: ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇର ‘ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ’ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକାଶଦୀପ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେଠାରେ ରିହାବ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ…

ଫାଇଲ୍ ଗାୟବ୍: ବଢ଼ିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ,…

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଡକାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।

‘ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଖରାପ ଫିଟନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ଡିଂର ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅନେକ କ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଛି।

ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୨ ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଖେଳାଯିବ।

ପୂର୍ବ ସିରିଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ନିକଟରେ ଭାରତ ଲଗାତାର ୩ଟି ସିରିଜ୍ ହରାଇଛି। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୨ ଟିକିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଭାରତ ୦-୨ ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୪-୦ ରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ହରାଇଥିଲା। ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୩ ଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ୨-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

“ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ…

ଫାଇଲ୍ ଗାୟବ୍: ବଢ଼ିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ,…

ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ସମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ…

କାୟା ବିସ୍ତାର କଲାଣି କରୋନା, ଗୋଟେପରେ ଗୋଟେ…

1 of 26,470