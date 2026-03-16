ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି ନରରାକ୍ଷସ, ଚକୋଲେଟ୍ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା
୬ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଛୋଟ ଝିଅକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି କହି ଡାକିନେଲା, ଆଉ ତା’ପରେ ୬ ବର୍ଷର କୋମଳମତୀ ଝିଅକୁ ଝୁଣି ଖାଇଗଲା ମଣିଷ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ। ସେତିକିରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଆଇଦେଲା।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ନରସିଙ୍ଗି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସୀମାରେ। ଏହି ଘଟଣା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି।
ଏଠାରେ, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଛଅ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ ପରେ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଜଣେ ନିରୀହ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଏକ ନିର୍ଜନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ପରେ କାଳେ ଝିଅଟି ଏକଥା ଘରେ କହିଦେବ ଭୟରେ ତାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା ଝିଅ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯୁବତୀ ଜଣକ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦:୦୦ ଟାରେ ନରସିଙ୍ଗି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି:
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଫୁଟେଜ୍ ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ପୋଲିସକୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଝିଅଟିର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି।
ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏପରି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସମାଜରେ ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।