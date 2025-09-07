ଓଃ କି ଦାରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ! ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସୁଛି ମା’ର ଶବ, ଟାଣି ଟାଣି ଆଣୁଛି କୁନି ପୁଅ, କରୁଣ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆଖିରେ ରହୁନିି ଲୁହ

ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ମା’କୁ ଆଣୁଛଇ କୁନି ପୁଅ । କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଗୁଛି ସାହାଯ୍ୟ ।

By Jyotirmayee

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହା ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସାଇଦେଇପାରେ । ଏହି ଭିଡିଓଟି ପଞ୍ଜାବର। ବନ୍ୟାବେଳେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି।

ଏକ କୁନି ପିଲା ଯିଏ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା’କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଡାକୁଛି । ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

ମା’ର ମୃତଦେହ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି
ଭିଡିଓରେ, ଏକ ନିରୀହ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପିଲା ପାଣି ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତା’ ମାଆର ମୃତଦେହ ପାଖରେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ପିଲାଟି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହେଲେ ପାରୁନି ।

କେତେବେଳେ ସେ ମା’ ହାତ ଧରି ଟାଣେ, କେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ତା’ ମାଆ ଏବେ କେବେ ଉଠିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଡାକର ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଯେ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ କାନ୍ଦିପକାଇବ।

 ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି
ଏହି ଭିଡିଓଟି @Tuwit_Tiger ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଭିଡିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭିଡିଓଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି… ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି… ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି।

