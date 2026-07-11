ଜଳବତରଣ କଲା ‘ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି’; ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ରାଜ କରିବ
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଲଥ୍ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଯୁଦ୍ଧପୋତ। ଷ୍ଟେଲଥ୍ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଶତ୍ରୁର ରାଡାରେ କାମ କରିଥାଏ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ଏହି ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପର୍କ! ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପାହାଡ଼ ‘ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି’ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୃଢ଼ତା, ସହନଶୀଳତା ଓ ଅତୁଟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଆସୁଛି। ନୌସେନା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧପୋତକୁ ଏହି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନିଜର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ରେ ଷଷ୍ଠ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଭାବେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଜଳବତରଣ କରାଇଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟେଲଥ୍ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଯୁଦ୍ଧପୋତ କ’ଣ?
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଲଥ୍ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଯୁଦ୍ଧପୋତ। ଷ୍ଟେଲଥ୍ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଶତ୍ରୁର ରାଡାରେ କାମ କରିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ରଣନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧପୋତର ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ସ୍ୱଦେଶୀ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧପୋତର ଡିଜାଇନ୍ ନୌସେନାର ନିଜସ୍ୱ Warship Design Bureau ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ମୁମ୍ବାଇର Mazagon Dock Shipbuilders Limitedରେ କରିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ସ୍ୱଦେଶୀ, ଯାହା ଭାରତର ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଭାରତୀୟ ରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ସେନ୍ସର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ ଯୋଗାଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ’ଣ?
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ବିଶେଷତ୍ୱ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ Surface-to-Surface ମିସାଇଲ୍, Surface-to-Air ମିସାଇଲ୍, ଉନ୍ନତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଧୁନିକ ସେନ୍ସର ଓ ଆଣ୍ଟି-ସବମେରିନ୍ ହତିଆର ସହ ଏକୀକୃତ Combat Management System ଲଗାଯାଇଛି। ଏକାଥରେ ଅନେକ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହିଛି। ଏହା ଶତ୍ରୁର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ତଳେ ପକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ। ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପଣଡୁବ୍ବୀର ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ମଞ୍ଚ ଭାବେ କାମ କରେ।
ମାନବୀୟ ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ
ନୌସେନା ଅନୁଯାୟୀ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଓ ବିପର୍ୟ୍ୟ ଅଭିଯାନ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମିଶନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ପାରିବ। ସମୁଦ୍ରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ୟ୍ୟୟ ପରେ ରାହତ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ହେଉ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଶନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ରଣନୈତିକ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବଢାଇବ
ଆଜି ଭାରତ ମହାସାଗର ବାଣିଜ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ରଣନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଭଳି ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଭାରତକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଜବୁତ ଉପସ୍ଥିତି ରଖିବା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।