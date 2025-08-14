ଆଜି ଥାନା ଛୁଟି, କାଲି ଆସ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି… ଶୁଣନ୍ତୁ ଖାକି ବାବୁଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଅଡିଓ । ଲୋକେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମଜା ।

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସମୟ ସମୟରେ ୟୁପି ପୋଲିସ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟାଏ ଯାହା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମେଡିଆ ୟୁଜର ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାନ୍ତି । ଏବେ, ଜଣେ ଥାନ ବାବୁଙ୍କ ଏକ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ କାଲି ଆବେଦନ ସହିତ ଆସିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ଛୁଟି ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି।

ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅଡିଓ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ… ଭାଇ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ କେବେଠାରୁ ଛୁଟି ରହୁଛି?

ଯାହାହେଉ, ଭାଇରାଲ୍ ଅଡିଓଟି ହରଦୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ପିହାନି ଥାନାର କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଉପରେ ୟୁଜରମାନେ ୟୁପି ପୋଲିସର ମଜା ଉଡେଇଛନ୍ତି। ଅଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଅଡିଓ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପିହାନି ଥାନାବାବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି କ୍ଲିପରେ, ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ଆବେଦନ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି, “ଆଜି ଛୁଟି ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି”।

ଅଜବ ତିକ୍ରିୟା
ଭାଇରାଲ୍ ଅଡିଓକୁ ଶୁଣିବା ପରେ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜର ୟୁପି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ୟୁପି ପୋଲିସର ପ୍ରକୃତ କାମ ହେଉଛି ଛୁଟିରେ ରହିବା, ଆଖିରେ ତାଲା ମାରିବା।

ସେହି ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଜା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ  ୟୁଜର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ନୂଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଛୁଟି।

 

