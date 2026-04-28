ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା? ହାତଗଣ୍ଠି ବଦଳରେ ପଡ଼ିଲା ହାତକଡ଼ି

ଏକ ଏନ୍‌ଡିପିଏସ୍ ମାମଲାରେ ସୀମା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ମାମଲାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟିବା ପାଇଁ ଛତ୍ରପାଲ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ମେରଟ: ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହାତଗଣ୍ଠି। ତାହା ପୁଣି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଣିଜୀଙ୍କ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା କାମ ସରିଥିଲା। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ହାତକଡ଼ି। ଏପରି ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି।

ମେରଟ ସହରର ପଲ୍ଲୱପୁରମ୍ ଥାନାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଛତ୍ରପାଲ ସିଂହ। ସେ ୨୦୨୩ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରରେ ଥିବା ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଣିଜୀଙ୍କ ସହିତ ହେବାର ଥିଲା। ମଇ ୫ ତାରିଖରେ ହାତକୁ ଦି ଆତ ହୋଇଥାଆନ୍ତେ ଛାତ୍ରପାଲ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଛପା ସରିଥିଲା। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ହାତ ଗଣ୍ଠି ବଦଳରେ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ହାତକଡ଼ି। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାହାଘର। ଛତ୍ରପାଲ ଏକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।

ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରକାଶ, ଏକ ଏନ୍‌ଡିପିଏସ୍ ମାମଲାରେ ସୀମା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ମାମଲାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟିବା ପାଇଁ ଛତ୍ରପାଲ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାମଲାରୁ ନାଁ କାଟି ନଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୀମା ପଚାରିବାରୁ ଆଉ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ବହୁ ମୂଲଚାଲ ପରେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲା।

ସୀମା ଏନେଇ ମେରଟ ଦୁର୍ନୀତି ନିରୋଧ ଶାଖାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଛତ୍ରପାଲ ସିଂହ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ନିରୋଧ ଶାଖାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେ ହାତ ଧରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଧରିଥିଲେ।

ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିବା ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଛତ୍ରପାଲ ସିଂହଙ୍କ ଭାବି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘରେ(ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଣିଜୀ)। ଏହା ପରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ।

ଝଡ଼ି଼ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗରମରୁ ମିଳିଲାନି…

ଭୟରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ… ଦିଲ୍ଲୀ…

