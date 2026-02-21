ଏହି ଦେଶରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟା-ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟାନ୍, ଭାରତରେ କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ
ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଭାରତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଦେଶ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ କଠୋର ବୟସ ସୀମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।
ସମ୍ପ୍ରତି, ଭାରତ ମଧ୍ୟ କଠୋର ନିୟମାବଳୀ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବୟସ-ଭିତ୍ତିକ କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି?
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏକି ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ଏହି ଆଇନ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବୟସ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷେଧ କରି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୃଢ଼ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶକୁ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଡେନମାର୍କ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି।
ନରୱେ ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ୧୫ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ସ୍ପେନ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତରେ Instagram କିମ୍ବା Facebook ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ।
ଅଧିକାଂଶ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ୧୩ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଭାରତ ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୬ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅନୁପାଳନ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆଇନ ପୂର୍ବରୁ ନାବାଳକମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ନିୟମକୁ ଏଡାଇ ଯିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ପଦକ୍ଷେପ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶାକର ଡିଜାଇନ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଅନ୍ତହୀନ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଆଲଗୋରିଦମ-ଚାଳିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲୁପ୍।