କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଝଟକା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣିଲା ଧାଂସୁ ଫିଚର୍, ମନକୁ ମନ ବଢ଼ିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ଭିଉ…

କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଝଟକା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣିଲା ଧାଂସୁ ଫିଚର୍

By Jyotirmayee Das

Instagram Feature: ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ ତେବେ ଏହି କବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ । Instagram ଏବେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ AI ଅନୁବାଦ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

କ୍ରିଏଟରମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ନୂତନ ଫଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହା କେବଳ Instagramର ଏକ୍ସେସବିଲିଟିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପରେ ଅଧିକ ଲୋକାଲ୍ ଦେଖାଯିବ। ଭାରତ Instagramର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।

AI ଭାଷା ଅନୁବାଦ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ସହିତ ଜଡିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପରେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ, ସ୍ପାନିସ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ମେଟା ଏଆଇ ଅନୁବାଦ ସୁବିଧା ଥିଲା। ଏବେ, ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଅନୁବାଦ ସୁବିଧା ମରାଠୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ତାମିଲ୍, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କନ୍ନଡ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ କ୍ରିଏଟର୍ ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ ରିଲ୍ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମେଟା ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଙ୍ଗଳା, ମରାଠୀ, କନ୍ନଡ କିମ୍ବା ତାମିଲ୍ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିପାରିବେ । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କହିଛି ଯେ, ଅନୁବାଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଗୁଣବତ୍ତା ମୌଳିକ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲିପ୍-ସିଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ।

ନୂତନ ଫଣ୍ଟ: AI ଅନୁବାଦ ବ୍ୟତୀତ Instagram ର ଏଡିଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ଫଣ୍ଟ ଯୋଡାଯାଇଛି । ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବନାଗରୀ ବ୍ୟତୀତ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଆସାମୀ ଲିପିରେ ନୂତନ ଫଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଇଂରାଜୀ ପରି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ କ୍ରିଏଟରମାନେ ଏବେ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ କ୍ୟାପସନ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସେଟ୍ ଅଛି, ତେବେ Instagram ପ୍ରଥମେ ଏହି ଫଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ Android ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

 

