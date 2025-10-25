ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣିଲା ଦମଦାର ଫିଚର, ବାସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ, ଫଟୋ-ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟ୍ କରିବ ଆପ୍

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣିଲା ଦମଦାର ଫିଚର, ବାସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ, ଫଟୋ-ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟ୍ କରିବ ଆପ୍
Instagram Feature: ଆପଣ କ’ଣ ମଧ୍ୟ Instagram ରେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଷ୍ଟୋରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି କି ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ Meta ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଦମଦାର ଫିଚର ଆଣିଛି । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦିନକୁ ଦିନକୁ Instagram ଏବେ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । Meta ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନୂତନ AI ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଡିଛି, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟୋରୀ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ Prompt ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କେବଳ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ବ୍ୟବହାର: AIର ଆସିବା ଦିନରୁ ସବୁ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହେଇଯାଉଛି । ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ । ଏବେ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି । ତେବେ Instagramରେ ବି AI ତାର ଯାଦୁ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ବ କଲାଣି । Instagram Stories ରେ ଏବେ AI ଏଡିଟିଂ ଟୁଲ୍ଦ ରହିଛି। ଏହା ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ।
କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର:Instagram ର ନୂତନ AI ଏଡିଟ୍ ଟୁଲ୍ସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନର ଉପର ଭାଗରେ ଏକ ବ୍ରଶ୍ ଆଇକନ୍ (ପେଣ୍ଟବ୍ରଶ୍ ଆଇକନ୍) ଦେଖିବେ। ଏହାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ Restyle ମେନୁ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ AI ଫିଚର ରହିବ।
ଏଠାରେ, ଆପଣ କେବଳ ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଟାଇପ୍ କରି, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ Add, remove ଏବଂ change ଭଳି ବିକଳ୍ପ ବାଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓକୁ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଏବେ କୌଣସି ଏଡିଟିଂ ଆପ୍ ବିନା କେବଳ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟଚ୍ ଦେଇପାରିବେ!