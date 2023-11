Instagramରେ ଏବେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ ବରଂ ଏତିକି ସମୟ ରଖିପାରିବେ ଷ୍ଟୋରୀ! ଆସିଲା ନୂଆ ଫିଚର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ମେଟା ଏହାର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆପ୍ସରେ ଅନେକ ନୂତନ ଫିଚର ଯୋଗ କରୁଛି। ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆପରେ କମ୍ପାନୀ ସମୟ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର Alessandro Paluzzi ଅଂଶୀଦାର କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ MY Week ନାମକ ଏକ ଫିଚର ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲଆଉଟ କରାଯିବ।

MY Week ଫିଚର ଅଧୀନରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରୀ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କେବଳ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରୀ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଫିଚର ଆସିବା ପରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ୭ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଷ୍ଟୋରୀ ସେୟାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋରୀର ବିଲୋପ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ଯୋଡିପାରିବେ।

ଏହି ଫିଚର ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହି ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲଆଉଟ କରିପାରେ।

#Instagram is working on “My Week”: show your stories for 7 days 👀

⭐ Keeps stories shared over the last 7 days

⭐ You can remove any story

⭐ Quietly add a story to my week only pic.twitter.com/ytcobzIKh7

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 18, 2023