ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ମନଇଚ୍ଛା ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ ଲଗେଇପାରିବେନି ଆପଣ, ଏବେ ମାତ୍ର ଏତିକି…

By Jyotirmayee Das

Instagram New Feature: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମ୍ପ୍ରତ୍ତି ଏକ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ ଲଗେଇବାର ସୀମା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଉଭୟ ରିଲ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ପରି ୟୁଜରମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ହ୍ୟାସଟାଗ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଏବେ ଏହି ସୀମାକୁ ୫କୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଏବେ କେବଳ ୫ଟି ହ୍ୟାସଟାଗ୍‌ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ଲଗାଇପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ୩୦ଟି ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ଯୋଡିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ କମ୍ କରି ୫କୁ ଅଣାଯାଇଛି । ମେଟା-ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜାଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କହିଛି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହାର କ୍ରିଏଟର୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା କେବଳ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉନ୍ନତ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୁଏ ।

୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫିଚର ହୋଇଆସିଛି ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆବିଷ୍କାରରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟ-ଆଧାରିତ ସନ୍ଧାନକାରୀ, ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ତାଲିକା ଏବଂ ଆଲଗୋରିଦମ-ଚାଳିତ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କହିଛି, “ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ବଦଳରେ କମ୍ (5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉଭୟକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ ।”

ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାହୁଁଛି ଯେ କ୍ରିଏଟରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ସହିତ ଅଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପବ୍ଲିଶ୍‌ କରୁଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କହିଛି ଯେ ବ୍ୟୁଟି କ୍ରିଏଟରମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆଗ୍ରହୀ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହ୍ୟାସଟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

