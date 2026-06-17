ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ଘରେ ୨ ଦିନ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା
କେତେବେଳେ ଉଭୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ବଦଳିଗଲା
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଧନ୍ୟ ଏ ପ୍ରେମ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲିଭ୍-ଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ଶେଷ ହେଲେ ଭଡ଼ା ଘରେ। ପ୍ରେମିକାର ତଣ୍ଟି ଚିପା ମାରିଲା। ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ୨ ଦିନ ରଖିଲା ପ୍ରେମିକ। ଏପରି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଘଟିଛି।
କର୍ଣାଟକର ହାସନ ଜିଲ୍ଲାର ସକଲେଶପୁ ଗାଁରେ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟା ଅନୁଷା। ସେ ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଶରଥଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ।। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆରାମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶରଥ ପେଶାରେ ଜଣେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା।
କେତେବେଳେ ଉଭୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ବଦଳିଗଲା। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବା ପରେ ଅନୁଷା ଓ ଶରଥ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମଲ୍ଲେଶ୍ୱରମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଖାପାଖି ୬ ମାସ ହେବ ଦୁହେଁ ଲିଭ-ଇନ ରିଲେସନଶିପରେ ରହୁଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ଯୋଡ଼ି ଭଳି ଥିଲେ।
ଶନିବାର ରାତିରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଧାରଣ କଳହ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଅନୁଷାଙ୍କୁ ମାଡ଼ିବସି ତାଙ୍କ ବେକ ଚିପି ଦେଲା ଶରଥ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅନୁଷାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେଲାନାହିଁ। ସେହି ଘରେ ରହିଲା। ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ନା ପୋଲିସକୁ ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାଇଲା। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ଶରଥ। ତେବେ ସୋମବାର ଶରଥ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଓକିଲଙ୍କୁ ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତା ଜଣାପଡିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ।
ଓକିଲଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଶେଷାଦ୍ରିପୁରମ ଥାନା ପୋଲିସ ଟିମ ମଲ୍ଲେଶ୍ୱରମରେ ଥିବା ଭଡ଼ା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରୁ ଅନୁଷାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା।
ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ବେକ ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶରଥକୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟା ପଛର ସଠିକ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଲଗାତାର ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ସରିବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।