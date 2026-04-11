ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟକୁ ସହଜରେ କରିହେବ ଏଡିଟ, ଆସିଗଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ନୂଆ ଫିଚର
Instagram Edit Comment Feature: ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଫିଚର ଆଣୁଥିବା ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସେୟାରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବେ ଏକ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜର୍ସମାନେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଭୁଲ ରହୁଥିଲା, ତେବେ ତାକୁ ଡିଲିଟ କରି ପୁଣିଥରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି।
୧୫ ମିନିଟର ମିଳିବ ସମୟ
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ୧୫ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଏଡିଟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏକାଧିକ ବାର ମଧ୍ୟ ନିଜ କମେଣ୍ଟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଥିବା ଏଡିଟ ମେସେଜ ସୁବିଧା ପରି ଏହା କାମ କରିବ।
କିପରି କରିବେ ଏଡିଟ?
- ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି କମେଣ୍ଟକୁ ଏଡିଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:
- ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କରିଥିବା କମେଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ଟ୍ୟାପ କରି ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଅପସନ ଆସିବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଡିଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଏବେ ଆପଣ ନିଜ କମେଣ୍ଟକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ପୁଣିଥରେ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ।
- କମେଣ୍ଟ ଏଡିଟ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗରେ ‘ Edited’ ବୋଲି ଲେଖାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି କମେଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା:
ଆପଣ କେବଳ ଟେକ୍ସଟକୁ ଏଡିଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଫଟୋ ବା ଷ୍ଟିକର ସାମିଲ ଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ହେବ ନାହିଁ।
୧୫ ମିନିଟ ପରେ ଏଡିଟ ଅପସନ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।
ଟିନଏଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର:
କେବଳ କମେଣ୍ଟ ଏଡିଟ ନୁହେଁ, ମେଟା ନିଜର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ‘Teen Accounts’ ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ଏଥିରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନରେ କ’ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ଏହାସହ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର କରାଯିବ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଏହି ନୂଆ ‘ଏଡିଟ୍ କମେଣ୍ଟ’ ଫିଚର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଟାଇପିଂ ଭୁଲ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆପରେ ଏହି ଫିଚର ଏଯାଏଁ ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ଲେ-ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଅପଡେଟ କରନ୍ତୁ।