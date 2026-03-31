Instagram Plus: ଏଥର ଇଂଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଟଙ୍କା? ଆସୁଛି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଡେଲ, ମିଳିବ ଏତେ ଫିଚର୍ସ
Instagram Plus: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Meta ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍, Instagram ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଡେଲ୍ “Instagram Plus” ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନକ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନରେ ଏପରି ଫିଚର୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟେଷ୍ଟ?
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, Instagram Plus ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେକ୍ସିକୋ, ଜାପାନ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସମେତ କିଛି ବଛା ବଛା ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଯଦିଓ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Instagram Plus କେଉଁ ବିଶେଷ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ?
ଏହି ଦେୟଯୁକ୍ତ ସେବାର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି “ଅନୋନିମସ ଷ୍ଟୋରୀ ଭ୍ୟୁ”। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ Instagram Plus ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ ନକରି କାହାର କାହାଣୀ ଦେଖିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ, Instagram ରେ ଷ୍ଟୋରୀ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀକୁ କିଏ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଏହି ଫିଚର୍ସରେ, ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଲୁଚି ରହିବ।
ଏହା ଛଡ଼ା, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରୀଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଥର ପୁନଃପ୍ଲେ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଏକାଧିକ Audience List ତିଆରି କରିପାରିବେ ।
Instagram Plus ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନେ Story ର ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାଣୀକୁ “ହାଇଲାଇଟ୍” କରିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିବ, ଏହାର ଭିଜିବିଲିଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଗରେ ପିନ୍ କରିପାରିବେ।
ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନୂତନ ଫିଚର୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ?
ଏହି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ସହିତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ “ସୁପରଲାଇକ୍ସ” Superlikes ଭଳି ଆନିମେଟେଡ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଠାଇବାର କ୍ଷମତା ପାଇବେ।
ଏହା କ’ଣ ” Verified” ପ୍ଲାନ ସହିତ ସମାନ?
ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ Instagram Plus Meta ର Verified ପ୍ଲାନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। Verified ପ୍ଲାନଟି ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Instagram Plus, ହାରାହାରି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।
ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ ହୋଇପାରେ?
କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 100 ରୁ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତରେ ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।