ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡର ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଆସିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି ସେବା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ମିଳିବ
ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡର ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଆସିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି ସେବା
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ୱିକ୍ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ’ରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ୍ ଡେଲିଭରି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ସହ ମିଶି ଏହି ସେବା ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ କ୍ୱିକ୍ କମର୍ସ ଏଲ୍ପିଜି ସେବା ଅଟେ ।
ପ୍ରଥମେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆରମ୍ଭ: ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ସେବା କେବଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ HPCL ର ନୂତନ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମର ‘ଏଚ୍ପି ନବ୍ୟା କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର’ ଏବଂ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମର ମେଟାଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ଜରିଆରେ ମଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସେବାକୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ରହିଛି ।
କ’ଣ ଏହି ‘ଏଚ୍ପି ନବ୍ୟା’: HPCL ର ଏହି ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର ପାରମ୍ପରିକ ଲୁହା ସିଲିଣ୍ଡର ତୁଳନାରେ ବହୁତ ହାଲୁକା ଅଟେ । ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରରେ କଳଙ୍କି ଲାଗେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଚଟାଣ ଖରାପ ହୁଏନାହିଁ । ଏହାର ବଡି ଆଂଶିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ପାରଦର୍ଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାକି ଅଛି, ତାହା ବାହାରୁ ସହଜରେ ଦେଖିହେବ ।
ବିନା ଘରୋଇ କନେକ୍ସନ୍ରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍: କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ସେବାକୁ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପରିବାର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଚାକିରିଆ ଏବଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି କନେକ୍ସନ୍ ଥିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ।
ରିଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ: ପ୍ରଥମ ଥର ଅର୍ଡର କଲେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂଆ କନେକ୍ସନ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ଖାଲି HPCL ସିଲିଣ୍ଡର ଫେରସ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ରିଫିଲ୍ ମଗାଇ ପାରିବେ । ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକର ଡେଲିଭରି HPCL ର ଅଧିକୃତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରହିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା ଏବଂ ରିଫିଲ୍ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଢେର ସହଜ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ ।