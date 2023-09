Big Breaking… ‘INDIA’ ବଦଳରେ ଲେଖାହେବ ‘ଭାରତ’: ଜି-୨୦ ସମ୍ମିଳନୀର ID Cardରେ ବଦଳିଲା ଦେଶର ନାଁ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଦେଶର ଇଂରାଜୀ ନାମ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ‘ଭାରତ’ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଆସନ୍ତା ଜି-୨୦ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବ ‘ଭାରତ’ । ଆଇଡି କାର୍ଡରେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସିଆଲ’ ସ୍ଥାନରେ ‘ଭାରତ ଅଫିସିଆଲ’ ଲେଖାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ‘ଭାରତ ଅଫିସିଆଲ’ ବୋଲି ଲେଖା ରହିବ । ଭାରତର ମୂଳ ନାମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦିଗରେ ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ।

#BREAKING on @TheNewsHour

The 'Bharat' transition is reportedly, not a hasty move.

From #PMModi's official documents for his recent trips to Greece & South Africa to the ID cards for the upcoming #G20Summit, the term 'Bharat' has been used: @NavikaKumar shares more details. pic.twitter.com/GAYYDrmQta

— TIMES NOW (@TimesNow) September 5, 2023