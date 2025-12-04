ଗୃହରେ ଜାତିର ଜନକଙ୍କୁ ଅପମାନ, ବିରୋଧରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧି, ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ବିଧାନସଭାରେ ଶାସକ ବିଧାୟକଙ୍କ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ । ଗୃହରେ ହୋହଲ୍ଲା, ବାହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ୫ ମିନିଟ ନିରବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧି ।
ତେବେ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି ଏକ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସଂସଦ ପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଧାରଣାରେ ଉଭୟ କଂଗେସ ଓ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟମାନେ ମୌନ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଥାଉକି ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ କହିଥିଲେ କି, ଦେଶ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦାୟୀ । ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।