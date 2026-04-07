ହର୍ମୁଜ୍ ଉପରେ ହଙ୍ଗାମା! ମାଲବାହୀ ଜାହାଜର ବୀମା ୧୦ ଗୁଣା ମହଙ୍ଗା, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରୁ ଆଦାୟ ହେବ ଟଙ୍କା
ମହଙ୍ଗା ହେଲା ପରିବହନ ବୀମା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାହାଜ ପାଇଁ ବୀମା ପାଇବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି।
ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିପଦ ଯୋଗୁଁ, କିଛି ବୀମା କମ୍ପାନୀ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।
ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି କିଛିଟା ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ କେବଳ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ବୀମା ମୂଲ୍ୟ ନିଜେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି।
ବିଶେଷକରି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ-ବିପଦ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପୂର୍ବ ପରିସର ପ୍ରାୟ ୦.୨-୦.୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା।
ଉଚ୍ଚ ବୀମା ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି:
ଏକ ବଡ଼ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ କୋଟି ରୁ ୨,୫୦୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବୀମା ହାରରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନେକ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ।
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ:
ବିଶ୍ୱର ତୈଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଆଫ୍ରିକା ଦେଇ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ବାଛିଛନ୍ତି।
ଏହା ପରିବହନ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନ ଯୋଡେ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଛନ୍ତି।
ବୀମା ଅଭାବରୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି:
ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଦ୍ଧ-ବିପଦ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ବୀମା ବିନା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
କାର୍ଗୋ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବନ୍ଦର ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିନାମା ପୂରଣ ପାଇଁ ବୀମା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜାହାଜ ମାଲିକମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ବାକି ଅଛି: ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରିମିୟମରେ ବୀମା କିଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।