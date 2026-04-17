ଏହି ଜାତିର ଲୋକ ଅଧିକ କରନ୍ତି ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ, ହୋସ୍ ଉଡ଼େଇଦେବ ଏହି ରାଜ୍ୟର ପରିସଂଖ୍ୟାନ
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିବାହ ବୃଦ୍ଧି, ସର୍ଭେରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ
Inter Caste Marriage: ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସହରୀକରଣ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ପାରମ୍ପରିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି।
ଆୟର୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ
ସର୍ଭେ ସୂଚାଇଛି ଯେ ଆୟଙ୍ଗାର/ଆୟର୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହର ସର୍ବାଧିକ ହାର ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୨% ପରିବାର ଆନ୍ତଃଜାତି ସଂଘକୁ ବାଛିଛନ୍ତି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଏବଂ ରାଜୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ
ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦଳିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଅଧିକ । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାୟ ୯.୯% ବ୍ୟକ୍ତି ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପରେ ରାଜୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୮.୭% ହାର ରେକର୍ଡ କରିଛି।
ଏହି ଧାରା ପଛରେ କ’ଣ ଅଛି?
ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଅଧିକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ମିଳନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି।
ଶିକ୍ଷା: ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ
ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଏହି ଧାରା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖେ। ଆୟେଙ୍ଗାର/ଆଇୟର ଭଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଶିକ୍ଷାଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନିରନ୍ତର ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
କୃଷୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
ବିପରୀତରେ, ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଭେଲାମା ଭଳି କୃଷି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହର ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହି ହାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜ୍ୟ ହାରାହାରି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ଗଠନର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହି ଧାରା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ।
ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି
କୋଲାମ (ST), ଗୋଣ୍ଡ (ST), ଏବଂ ମାଲି (BC) ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୀମିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କଠୋର ପାଳନ।