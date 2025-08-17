ଟ୍ରେନରୁ ଖସିପଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 3କିମି ପଛକୁ ଫେରିଲା ଟ୍ରେନ
ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଫେରିଲା ଟ୍ରେନ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହମିରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାନ୍ଦାରୁ କାନପୁର ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବଗିରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗାର୍ଡ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ରେଳବାଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ, ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନକୁ ତିନି କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛକୁ ଚଲାଇଥିଲେ । ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସୁମେରପୁର ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆହତଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରେନରୁ ଖସିପଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ- ପଡ଼ୋଶୀ ବାଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ଚାହିତାରା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସୁମେରପୁରରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରକୂଟ-କାନପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ନୀ ସୀମା, ପୁଅ ଆୟାଂଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନର ବଗିରେ ବସିଥିଲେ । ଏହି ଟ୍ରେନଟି ହମିରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୌଧା ଅଞ୍ଚଳର ରାଗୌଲ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲା। ତା’ପରେ ଷ୍ଟେସନରୁ, ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭରୁଆ ସୁମେରପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କଲା।
ପରିଜନଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନରେ ବସାଇଲା- ସୀମା କହିଥିଲେ ଯେ ରାଗୌଲ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ ଛାଡିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାଥରୁମ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ଜୋରରେ ବାଜିବାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଚିତ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ବଗିରେ ଚିତ୍କାର ଏବଂ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଗାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସୂଚନା ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ସହିତ ରାଗୌଲ ଏବଂ ସୁମେରପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗାର୍ଡ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନରେ ବସାଇଥିଲେ ।
ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ-ଭାରୁଆ ସୁମେରପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଅମାନୁଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା (୪୧) ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ପଡ଼ିଯିବାର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ରେଳ ବିଭାଗ ଆହତମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆହତମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନକୁ ପଛକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।