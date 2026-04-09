ହିପୋ ସାମ୍ନାରେ କୁମ୍ଭୀର ଫେଲ୍! ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜଳହସ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି
ନଦୀର ଅସଲି ବାଦଶାହ 'ହିପୋ'; ଯାହାର ଗୋଟିଏ କାମୁଡ଼ାରେ ଚୁରମାର୍ ହୋଇଯାଏ କୁମ୍ଭୀରର ହାଡ଼
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପାଣିର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶିକାରୀ କୁହାଯାଉଥିବା କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀକୁ ଡରେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ପ୍ରାଣୀଟି ହେଉଛି ହିପୋପୋଟାମସ (Hippopotamus), ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଜଳହସ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଯେ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଡରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି: ହିପୋ। କୁମ୍ଭୀର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିପୋ ତା’ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସାଜିଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ହିପୋର ବିଶାଳ ଆକାର ଏବଂ ତାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ।
ଏକ ବୟସ୍କ ହିପୋର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ରୁ ୩ ଟନ୍ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶକ୍ତି ମାମଲାରେ ହିପୋ କୁମ୍ଭୀର ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥାଏ।
ହିପୋର ଜବଡ଼ା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯଦି ସେ ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଏ, ତେବେ କୁମ୍ଭୀର ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ଆହତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହିପୋ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ (ଫୁର୍ତ୍ତିଲା) ରହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଏଲାକା ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ବହୁତ ସତର୍କ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଯାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ହିପୋ ତୁରନ୍ତ ତା’ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଏ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ହିପୋ ବା ଦରିଆଇ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ପଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ହଟିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ହିପୋ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣନ୍ତି, କାରଣ ହିପୋ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇପାରେ।
ଯଦିଓ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତି ଜାଗୁଆର (ଔବଶଙ୍କବକ୍ସ), ସିଂହ କିମ୍ବା ଆନାକୋଣ୍ଡା ଭଳି ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦବଦବା ହିପୋର ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ହିପୋକୁ ମଜାରେ “ନଦୀର ଅସଲି ଡନ୍” ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠି ହିପୋ ଥାଏ ସେଠାରେ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ପାଦ ପକାଇଥାଏ।