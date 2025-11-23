କିପରି ଥିଲା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ଯାଚ; ୧୨ଟି ଚୌକା ମାରି ଖେଳକୁ କହିଥିଲେ Good Bye, ପଡିଆରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ଫ୍ଯାନ୍ସ…
ମ୍ଯାଚ ଜିତାଇ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ ସଚିନ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଦମଦାର ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ମାଶ୍ଟରବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ତେବେ କଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସଚିନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ଯାଚରେ ଟସରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିଥିଲା। ଏପରିକି ଅଟୋ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହାକି ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ଯତରେ ଆଉ ଦେଖା ନ ଯାଇ ପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦିନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ…
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନଭେମ୍ବର ୧୯୮୯ ରେ କରାଚୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୩ ରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଦାୟକାଳୀନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଘଟେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବଲ୍ ବୟ ଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ।
ଟସ୍ ପାଇଁ ଏକ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଲେଖାଥିଲା “ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ୨୦୦ ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍।” ଏହି ମୁଦ୍ରାଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସଚିନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା।
ସଚିନ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୨ଟି ଚୌକା ସହିତ ୭୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୧୨୬ ରନ୍ରେ ଜିତିଥିଲା।
ସଚିନ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ୨୦୦ ଟେଷ୍ଟ, ୪୬୩ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ୩୪,୩୫୭ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦୦ ଶତକ ଏବଂ ୧୬୪ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।